Его уничтожили военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр".

Украинские защитники уничтожили еще один российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52.

Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Центр" в социальной сети Facebook. "Во второй половине дня 8 января военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" уничтожили еще одно вражеское воздушное судно", - говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, добычей украинских защитников стал российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52.

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Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины 8 января сбили три беспилотника и три вертолета русских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировали 111 170 захватчиков.

Недавно украинские военнослужащие обнародовали фотографию с фронта на Бахмутском направлении, на которой можно увидеть большие потери российской армии.

А в новогоднюю был нанесен мощный удар по базе российских оккупантов в ПТУ временно оккупированной Макеевки (Донецкая область). Сообщалось о сотнях погибших и раненых в результате атаки.

В британской разведке считают, что к серьезным потерям в Макеевке мог привести непрофессионализм россиян.

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