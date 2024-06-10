Западные эксперты по разведке и авиации заявили, что нежелание России использовать Су-57 в боевых действиях предполагает, что она стремится избежать любого репутационного ущерба.

По мнению западной разведки и авиационных экспертов, Россия старалась скрыть свое очень ограниченное количество истребителей Су-57 от войны в Украине, опасаясь, что боевая потеря нанесет удар по репутации самолета.

Но на выходных Украина все равно повредила один из истребителей пятого поколения в результате дальнего удара на сотни миль внутри российской территории, подчеркнув уязвимость самого знаменитого оружия Москвы - даже если оно находится далеко от поля боя, пишет Business Insider.

Западные эксперты по разведке и авиации заявили, что нежелание России использовать Су-57 в боевых действиях предполагает, что она стремится избежать любого репутационного ущерба, потери чувствительных технологий и сокращения экспортных возможностей, которые могут возникнуть, если самолет будет сбит Украиной. Кроме того, Москва, возможно, не уверена в предполагаемых малозаметных возможностях этого самолета.

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В ГУР заявили, что Су-57 является "самым современным истребителем" России, способным запускать ракеты Х-59/69, и на вооружении находится лишь "несколько" истребителей.

Российские государственные СМИ предполагают, что к концу десятилетия военные в конечном итоге выставят на вооружение десятки Су-57, но неясно, воплотятся ли эти планы в жизнь.

Джастин Бронк, эксперт по авиации и технологиям британского аналитического центра Royal United Services Institute, заявил, что украинский удар в субботу является "значительным символическим ударом" по "давно проблемной" программе Москвы по Су-57, хотя его прямого влияния на войну "почти не будет".

"Из-за небольшого размера парка, политического унижения в случае сбития и медленного развития авиационных систем Су-57 до сих пор играл крайне незначительную роль в войне", - написал Бронк.

Он сказал, что этот удар демонстрирует, что Украина обладает "относительно зрелым, недорогим и дальнобойным потенциалом преследования", который она может использовать для нанесения ударов по военным базам в глубине России.

Российский Су-57 - мнение экспертов

Российский истребитель Су-57 сложно обнаружить и опасен большим спектром ракет, которые может использовать. На этом акцентровал внимание военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свита.

"Самолет Су-57 - это очень опасный для нас самолет. Пусть он еще не пятого поколения, не дотягивает практически по всем параметрам до пятого, но это устойчивый 4+ так называемый самолет с довольно-таки серьезной авионикой, с дальностями обнаружения до 300 км по локатору", - рассказал Свитан.

У россиян есть около десятка истребителей Су-57, производить новые они не могут из-за санкций. Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап". По его словам, эти самолеты являются достаточно опасными для нас, хотя и имеют много отказов и недоработок.

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