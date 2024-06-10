Шведские локаторы помогут идентифицировать эти российские самолеты.

Российский истребитель Су-57 сложно обнаружить и опасен большим спектром ракет, которые может использовать. На этом акцентровал внимание военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире Киев24.

"Самолет Су-57 - это очень опасный для нас самолет. Пусть он еще не пятого поколения, не дотягивает практически по всем параметрам до пятого, но это устойчивый 4+ так называемый самолет с довольно-таки серьезной авионикой, с дальностями обнаружения до 300 км по локатору", - рассказал Свитан.

По его словам, самолет опасен и тем, что может нести большой спектр ракет. В частности, может использовать гиперзвуковые ракеты, которые имеют дальность в 300 км.

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"Причем от нее уже погибли наши летчики. Нам сейчас передали два самолета-локатора - они могут его определить. Для нас очень важно уничтожение этих самолетов", - подчеркнул полковник.

Также истребитель сложен для обнаружения, добавил Свитан.

"Но получим локаторы летающие шведские и этот самолет будем идентифицировать", - сообщил он.

Он отметил, что исходя из данных ГУР, на сегодня из десятка этих самолетов в РФ уже можно сказать 20% - отминусовано.

Самолет Су-57 - мнение экспертов

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап также заявил, что Су-57 является достаточно опасным для украинцев, хотя и имеет много недоработок.

Ранее украинская разведка сообщила, что 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск", который находится в 589 километрах от линии фронта, поражен истребитель Су-57.

Чуть позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на аэродроме в России могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника есть потери среди личного состава.

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