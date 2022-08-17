Министерство обороны Латвии купит Bayraktar у Турции и подарит Украине.

В Латвии начали собирать средства на Bayraktar для Украины.

Об этом сообщил во время брифинга в медиацентре "Украина" латвийский музыкант, инициатор сбора средств на Bayraktar для ВСУ Ралфс Эйландс.

По его словам, за первые сутки люди пожертвовали 300 тысяч евро.

Всего на беспилотник планируют собрать 5 млн евро.

"У нас есть поддержка Министерства обороны и мы передадим собранные средства им. А уже Министерство обороны Латвии купит Bayraktar у Турции и подарит Украине", — отметил Эйландс.

Как сообщал УНИАН, акции по сбору средств на Bayraktar для украинской армии ранее прошли в Польше и Литве.

При этом компания-производитель Baykar Makina заявила, что передаст беспилотники бесплатно.

На собранные деньги в Литве решили закупить боеприпасы к БпЛА, а собранная в Польше сумма будет направлена на гуманитарную помощь.

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