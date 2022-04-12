Оккупанты возвращались с награбленным имуществом.

После уничтожения ВСУ российских оккупантов на поле боя остались женская сумочка на цепочке, розовый зонтик, бутылочки с духами.

Об этом сообщили бойцы 93 ОМБр Холодный Яр.

Они выложили подтверждающее фото и оставили комментарий.

"Вы когда-нибудь смотрели российские фильмы о войне? Об Афганистане, чеченских войнах? О героических русских вояк, которые несмотря на превосходство противника выполняют приказы, прикрывают грудью товарищей, удерживают стратегически важные высоты под огнем? А видели ли в таких фильмах на поле боя, например, женскую сумочку на цепочке? Или розовый зонтик и бутылочки с духами? Нет? А знаете почему? Потому что российский кинематограф лжет", - сказано в сообщении.

Также они отметили, что на самом деле у российских военных нет никакой доблести, чести, чувства побратимства.

"Потому что это большие шайки мародеров, грабителей и подонков. Им не стыдно обнести гражданский дом, чтобы потом привезти своей возлюбленной чужие подержанные вещи в подарок. Поэтому, на будущее советуем реквизиторам российских фильмов запасаться женскими трусами, утюгами, бижутерией и розовыми зонтиками, чтобы их герои выглядели в кадре более реалистично", - сказали там.

Как сообщал УНИАН, СБУ перехватила разговор оккупанта-мародера с отцом.

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