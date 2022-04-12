Российское командование решило транспортировать из Украины убитых оккупантов небольшими партиями, чтобы не было паники.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Так, для российских вояк дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в Россию.
"Чтобы не сеять панику, командование РФ отдало приказ транспортировать их небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что есть много отказов ехать на войну в Украину из-за не выплаты обещанных дополнительных доплат. В частности, военнослужащие РФ с 47 танковой дивизии, которые принимали участие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат - последние, которые они получили, это 2 процента к окладу за "обучение" еще до начала войны.
По данным разведки, статус "ветерана" теоретически могут получить только получившие ранение, кто лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений.
"Военные бомбят командование обращениями относительно доплат и получения статуса, но все они игнорируются. Как следствие, российские вояки не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", - сказано в сообщении.
В ГУР добавили, что для того, чтобы не допустить массовых увольнений, из-за нежелания участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ внесено положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.
Как сообщал УНИАН, российские спецслужбы планируют теракты в РФ для разгона маховика антиукраинской истерии.