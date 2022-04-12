Отныне в военный контракт армии РФ, чтобы не допустить массовых увольнений, внесено положение о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

Российское командование решило транспортировать из Украины убитых оккупантов небольшими партиями, чтобы не было паники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, для российских вояк дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в Россию.

"Чтобы не сеять панику, командование РФ отдало приказ транспортировать их небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что есть много отказов ехать на войну в Украину из-за не выплаты обещанных дополнительных доплат. В частности, военнослужащие РФ с 47 танковой дивизии, которые принимали участие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат - последние, которые они получили, это 2 процента к окладу за "обучение" еще до начала войны.

По данным разведки, статус "ветерана" теоретически могут получить только получившие ранение, кто лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений.

"Военные бомбят командование обращениями относительно доплат и получения статуса, но все они игнорируются. Как следствие, российские вояки не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", - сказано в сообщении.

В ГУР добавили, что для того, чтобы не допустить массовых увольнений, из-за нежелания участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ внесено положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

Как сообщал УНИАН, российские спецслужбы планируют теракты в РФ для разгона маховика антиукраинской истерии.