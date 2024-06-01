Оккупант всегда найдет повод возобновить активную фазу боевых действий.

Любой замороженный конфликт - это медленная война, или медленная оккупация.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. По его мнению, в один миг замороженный конфликт вспыхнет с новой силой.

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто", - отметил президент. Видео дня

Зеленский признал, что у россиян больше техники, но они испытывают нехватку опытных военных, артиллерийских снарядов, ракет.

"Эта пауза им пойдет на пользу, точно не нам. Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормаднских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе, забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много", - отметил президент.

Он также напомнил, что во время отсутствия активной фазы войны на Донбассе до 2022 года все равно гибли люди.

Россия хочет заморозить войну

Ранее в Reuters сообщали, что российский диктатор Владимир Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну.

"Путин может воевать столько, сколько нужно, но он также готов к прекращению огня - к замораживанию войны", - отметил один из собеседников издания.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на анонимные заявления о якобы готовности Путина "заморозить войну".

"Почему российские источники вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха. Его окружение посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину", - подчеркнул дипломат.

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