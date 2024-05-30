Также он в очередной раз обвинил США в поддержке Украины.

Китай может организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать РФ и Украина. Об этом сообщило российское издание РИА, ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пишет Reuters.

По словам Лаврова, такой шаг стал бы продолжением усилий Китая по урегулированию "украинского кризиса".

"Мы разделяем позицию (Китая), что в первую очередь необходимо устранить первопричины конфликта и защитить законные интересы всех сторон, с последующим достижением договоренностей на основе принципа равной и неделимой безопасности. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что это предполагает уважение к реалиям на местах, которые отражают волю людей, живущих там", - отметил он.

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В издании напомнили, что Россия неоднократно призывала к переговорам при условии, что Украина и Запад признают территориальные достижения страны-агрессора в нашем государстве, однако Киев отвергал такие предложения.

Также Лавров раскритиковал США за помощь Украине и заявил, что Вашингтон стал "соучастником преступлений киевского режима".

Соратник Путина сказал, что Россия расценила запланированные поставки ядерных истребителей F-16 в Украину как "сигнальную акцию" со стороны НАТО.

"Нам пытаются сказать, что США и НАТО не остановятся ни перед чем в Украине. Однако мы надеемся, что российско-белорусские учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые проходят сейчас, напомнят нашим оппонентам о катастрофических последствиях дальнейшей ядерной эскалации", - добавил Лавров.

Он отметил, США на Ближнем Востоке также "раздувают пламя конфликта".

Переговоры между РФ и Украиной - последние новости

Ранее в Reuters сообщали, что российский диктатор Владимир Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну.

"Путин может воевать столько, сколько нужно, но он также готов к прекращению огня - к замораживанию войны", - отметил один из собеседников издания.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на анонимные заявления о якобы готовности Путина "заморозить войну".

"Почему российские источники вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха. Его окружение посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину", - подчеркнул дипломат.

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