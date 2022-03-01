Он отмечает, что Путин убил уже 16 украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Европейского парламента подчеркнул, что никто в нашу свободу и в государство не зайдет.

Как передает корреспондент УНИАН, к заседанию он присоединился онлайн, его выступление транслировалось в эфире украинских телеканалов.

"Мы боремся просто за свою землю и за свою свободу. И поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и в государство не зайдет. Поверьте мне, каждая площадь с сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, она будет называться площадью Свободы. В каждом городе нашего государства. Никто не сломает нас, мы сильные, мы украинцы", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что "вчера 16 детей погибли".

"И снова президент Путин скажет, что это какая-то там "операция", и "мы бьем по военной инфраструктуре". Где наши дети? На каких они военных заводах работают? На каких ракетах они? Может они в танках ездят? 16 детей ты убил!",- подчеркнул президент Украины.

Его выступление участники заседания встретили бурными аплодисментами.

Напомним, Зеленский заявил, что удар крылатой ракетой по центральной площади в Харькове является актом открытого террора России против Украины.

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