Такие гибридные названия, говорит Андрей Крамаров, очень часто появляются из-за марктологов.

Специалисты считают новую украинскую разработку "Пекло" крылатой ракетой, а не дрон-ракетой.

Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV. Он отметил, что такие гибридные названия как "ракета-дрон", очень часто появляются из-за марктологов.

По словам Крамарова, что классически любая ракета требует пускового шасси, а у "Пекла" система запуска, характерная для дронов, то есть могут запускаться с земли, с любой ровной поверхности.

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"Условно они могут взлетать как самолет, как дрон, "с колес". Далее же по всем характеристикам это крылатая ракета. Общаясь со специалистами ракет, они все же считают это крылатой ракетой, которая просто имеет нестандартную систему запуска. А не дрон-ракетой. То есть "Пекло" - это украинская крылатая ракета, которая просто не использует пусковое шасси", - отметил Крамаров.

По его словам, такая система запуска увеличивает вариативность ракеты, возможности относительно способов, методов ее запуска и мест, потому что не нужно пусковую установку куда-то подгонять.

Оружие украинского производства

6 декабря в День ВСУ украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло". Она может лететь со скоростью 700 км/ч, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км. Отмечалось, что ракету-дрон "Пекло" украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года. "Пекло" не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется.

По словам президента Владимира Зеленского, это оружие уже имеет успешные боевые применения.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что одной такой ракеты хватит, чтобы превратить в груду сгоревшего металлолома один из современных самолетов российской армии, который может находиться на этом расстоянии поражения "Пеклом".

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