Российские оккупанты не способны одолеть украинскую армию, и поэтому физически уничтожают каждый город и село на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на Донбассе продолжаются жестокие российские атаки и оккупанты бросают в наступление все, что имеют.

"Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны", - заявил Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Он рассказал об единственном пути, как это прекратить.

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"Это - вытеснять шаг за шагом российских террористов с нашей украинской земли. Это - продолжать давление на Россию. Это - искать новые и новые способы привлечь к ответственности каждого российского террориста, каждого российского олигарха, который помогает государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам. Привлечь к ответственности за все то, что они делают против Украины, против свободы как таковой", - сказал Зеленский.

Ситуация на Донбассе: подробности

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации на фронте, отметил, что она остается очень трудной на ключевых направлениях на Донбассе - Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

10 декабря спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что сейчас Донбасс - это главный фронт борьбы за независимость Украины.

Он отметил, что главные свои усилия враг сосредоточивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, там ежесуточно происходят атаки, штурмовые действия, противник использует все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня и авиацию.