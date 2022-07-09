Президент пожелал мира и заявил, что наступит год, когда будем поздравлять друг друга в свободном Крыму.

Президент Владимир Зеленский поздравил всех мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам.

Об этом он заявил в своем видеообращении по итогам 135-го дня полномасштабной войны, записанного во время возвращения из рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"И завтра, 9 июля, а фактически уже после захода солнца сегодня мусульманская община начинает отмечать Курбан-Байрам. Это особый праздник, который учит жертвенности и направляет людей на добрые поступки. Я хочу поздравить сейчас всех мусульман Украины и мира и пожелать, чтобы господство мира восстановилось, а всяческое зло всегда проигрывало. И чем быстрее, тем лучше. Этого особенно ждет крымскотатарский народ, и я верю, что наступит год, когда будем поздравлять друг друга в свободном Крыму", - подчеркнул президент.

Курбан-байрам:

Праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман (второй — ид аль-фитр).

Праздник начинается после 70 дней окончания поста уразы (10-го числа месяца Зуль-хиджжа, являющегося 12-м месяцем мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и длится три-четыре дня.

В эти дни в долине Мина возле Мекки паломники приносят в жертву животных (курбан) в память о том, как по библейскому преданию пророк Авраам (у мусульман Ибрахим), хотел принести в жертву Богу своего сына Исаака (у мусульман - Исмаила). Но Бог послал архангела Гавриила (Джабраила) с баранцом и спас Аврааму сына. То же делают верующие всего мусульманского мира.

В ритуал праздника входит особая молитва, во время которой каждый мусульманин обязан зарезать овцу, корову или верблюда, до того кровь животного обязательно должна сбрызнуть землю, а не камень или асфальт, что является также данью плодородию земли.

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