По словам президента, для Запада - лишить Путина возможности полностью оккупировать Украину и поставить агрессора на место - это уже победа.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для президента США Джо Байдена, как и для Европы, и многих стран важной является победа Украины в войне с Россией. Но при этом, заявил он в интервью The Philadelphia Inquirer, Запад и Украина по-разному воспринимают это слово.

"Я думаю, что для Соединенных Штатов это важно, и для Европы, и для многих стран. Но у нас могут быть разные представления о слове "победа". Запад хотел лишить Путина возможности полностью оккупировать Украину и поставить агрессора на место. Думаю, для них это уже победа", - сказал Зеленский.

В то же время, отметил президент, для украинцев этого недостаточно.

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"Для нас - для людей на передовой, которые потеряли своих братьев по оружию, для мирных жителей, которые потеряли своих родственников, для тех, кто бежал за границу, но у кого мужья на передовой, - для нас победа - это момент удовлетворения", - заявил он.

"Мы благодарны, что Запад не позволил России оккупировать нас [полностью], но нам нужна справедливость", - добвил президент.

С практической точки зрения одна из составляющих "настоящей победы" заключается в том, чтобы "не допустить полного уничтожения всего украинского" Россией, заявляет президент, поскольку истинная цель вторжения Путина в Украину - восстановить историческую Российскую империю - с помощью физической силы или политического подрыва.

Вторая часть "настоящей победы", уточнил Зеленский, - это безопасность для сегодняшнего и будущих поколений украинцев и невозможность повторения агрессии.

"Мы должны быть в Европейском союзе для экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для физической безопасности. Если у нас не будет этих двух составляющих, для нас существует огромный риск, что враг вернется", - сказал он.

При этом Зеленский опасается, что Запад - особенно Соединенные Штаты - все еще не решается добиваться реальной победы.

"Все по-прежнему боятся, что Россия может расколоться на части, все боятся, что будет с Россией без Путина, останется ли она такой, какая есть, или станет еще хуже", - отметил он.

В результате, по его словам, Путин может свободно придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы взять как можно больше.

"Любой шаг вперед на нашей территории, любая оккупация, любая деревня, даже полностью разрушенная, - это позитивно для них, потому что им важно выторговать как можно больше", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - мнения

Ранее Зеленский подчеркнул, что наша страна будет решать, когда начнутся переговоры со страной-агрессором - с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что Украине очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира: "Это дипломатический путь, над которым мы работаем".

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен спрогнозировал, что война в Украине будет длиться еще долго, при этом заявил, чо следующий год будет решающим, и если Запад даст украинцам необходимую помощь, у них будут все шансы отбросить врага.

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