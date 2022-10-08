Речь идет о единстве, демократии, независимости, оружии и неотвратимости наказания.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять методов защиты от России и ее агрессии.

Об этом он заявил во время выступления на Черногорском форуме по безопасности.

"Анализируя элементы российской войны против нашего государства и конкретные шаги агрессора, можно прийти к выводу о том, в каких формах и методах защиты мы нуждаемся ради безопасности", - отметил президент.

Видео дня

В частности, первой формой такой защиты он считает единство, а второй - демократию.

"Россия боится нашего единства. Поэтому делает очень много, чтобы ее сломать. Но мы наше единство лишь усиливаем... Нынешние руководители России не признают результатов выборов и народных движений тогда, когда из-за них теряют влияние. И пытаются устроить перевороты или коррумпировать политический процесс тогда, когда выбирают для себя какую-то марионетку, которая будет представлять их интересы. Должны жестко этому противодействовать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, все государства Европы должны демонтировать любые российские сети влияния, чтобы не было распространения дезинформации, коррупции и преступной политики.

"Третье - это независимость. Должны признать на всех уровнях в Европе и мире очевидное: Россия угрожает не кому-то одному, а всем. Поэтому все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в кандалы: экономические зависимости, энергетические, политические – любые", - сказал глава государства.

Четвертым методом он назвал оружие, отметив, что после завершения этой войны необходимо обеспечить и для Украины, и для Европы такой объем оружия, чтобы в России никогда не могли возникнуть желания разрушить мир.

"И пятый пункт - это ответственность. Долгие годы руководитель России и его окружение чувствовали полную безнаказанность... Они осуществили полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, потому что не верят, что мир сможет привлечь их к ответственности не только за преступление агрессии против суверенного государства, но и за любое преступление, которое только можно представить", - добавил президент.

По его мнению, привлечь президента России и его окружение к ответственности означает гарантию долгосрочности мира после этой войны.

"Неотвратимость наказания – один из ключевых принципов уголовного судопроизводства. И должны применить этот принцип к российскому руководству так, как оно того заслуживает", - уточнил Зеленский.

Война в Украине

Раньше президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль делает абсолютно все для завершения войны только на поле боя, а не за столом переговоров. Президент подчеркнул, что на предложения остановить агрессию и освободить украинскую территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом.

Напомним, армия Украины дает достойную российским оккупантам-в конце августа наши Вооруженные силы ушли в контрнаступление. На Харьковщине было освобождено много населенных пунктов, противники бежали и бросили сотни единиц военной техники.

14 сентября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонщину.

Вас также могут заинтересовать новости: