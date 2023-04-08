За время полномасштабной войны более 43,5 тысячи защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении. Он сообщил, что подписал несколько указов о награждении государственными наградами 771 воина.
"Воины механизированных бригад, штурмовых, бригад теробороны, наши зенитчики, тактическая авиация, артиллерия, разведбаты, инженерные бригады, танкисты", - подчеркнул он.
Президент Украины поблагодарил всех, кто защищает страну, кто сейчас в бою ради Украины.
Он также поздравил всех с праздником Благовещения, и призвал молиться за победу украинских воинов и спасение всех людей от зла оккупации.
Война в Украине - ситуация на фронте
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке отметил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток защитники Украины отбили более 40 вражеских атак.
Именно на этих направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.
Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и ивановского. Подразделения Сил обороны отбили около 14 атак противника на указанном участке.
В то же время на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки.