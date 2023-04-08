Президент Украины поблагодарил всех, кто защищает государство, кто сейчас в бою ради Украины.

За время полномасштабной войны более 43,5 тысячи защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении. Он сообщил, что подписал несколько указов о награждении государственными наградами 771 воина.

"Воины механизированных бригад, штурмовых, бригад теробороны, наши зенитчики, тактическая авиация, артиллерия, разведбаты, инженерные бригады, танкисты", - подчеркнул он.

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Президент Украины поблагодарил всех, кто защищает страну, кто сейчас в бою ради Украины.

Он также поздравил всех с праздником Благовещения, и призвал молиться за победу украинских воинов и спасение всех людей от зла оккупации.

Война в Украине - ситуация на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке отметил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток защитники Украины отбили более 40 вражеских атак.

Именно на этих направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и ивановского. Подразделения Сил обороны отбили около 14 атак противника на указанном участке.

В то же время на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки.