С 24 февраля в результате российского вторжения в Украине погибло 23 работника медиа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Он отметил, что продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ударили российские ракеты.
"Обидно, но такое сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал президент Украины.
По словам Зеленского, сегодня стало известно, что от удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка, сотрудница Радио Свобода Вера Гирич.
"Она стала 23-м работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля", - добавил Зеленский.
Напомним, в результате вчерашнего обстрела Киева российскими оккупантами погибла продюсер "Радио Свобода" Вера Гирич. Ракета попала в дом, в котором она проживала, тело женщины обнаружили сегодня.
Вас также могут заинтересовать новости:
- НСЖУ вместе с "Репортерами без границ" украинизировали известное "пособие по безопасности для журналистов"