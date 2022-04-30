Вчерашняя бомбардировка Киева во время визита генсека ООН является сознательным и жестоким унижением Россией этой организации, подчеркнул глава государства.

С 24 февраля в результате российского вторжения в Украине погибло 23 работника медиа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил, что продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ударили российские ракеты.

"Обидно, но такое сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня стало известно, что от удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка, сотрудница Радио Свобода Вера Гирич.

"Она стала 23-м работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля", - добавил Зеленский.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела Киева российскими оккупантами погибла продюсер "Радио Свобода" Вера Гирич. Ракета попала в дом, в котором она проживала, тело женщины обнаружили сегодня.

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