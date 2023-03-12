Вашингтон и Киев по-разному смотрят на то, чем должна закончиться война.

Несмотря на публичную риторику о полном взаимопонимании на деле между Киевом и Вашингтоном растут закулисные разногласия по поводу целей и сценариев окончания войны. Об этом пишет Politico в большой статье, посвященной проблемам взаимоотношений двух стран-партнеров.

Так, некоторых американских политиков беспокоит, что Вашингтон дает Киеву слишком мало оружия – только на оборону.

"Это просто дать им достаточно, чтобы выжить, а не победить? Я не вижу сейчас политики на победу, а если ее нет, то что мы делаем?" – критикует политику Белого дома член палаты представителей Майкл МакКол.

Видео дня

Чиновников президентской администрации Байдена в свою очередь раздражает, что украинское командование решило упорно оборонять Бахмут, несмотря на явную угрозу его окружения.

"Многие чиновники администрации начали беспокоиться о том, что Украина тратит в Бахмуте столько живой силы и боеприпасов, что это может лишить их возможности начать крупное контрнаступление весной", – пишет издание.

Еще одним фактором раздражения для Вашингтона стали недавно опубликованные в СМИ сообщения, будто бы "проукраинская группа" несет ответственность за разрушение газопровода "Северный поток".

Утверждается, что американская разведка не нашла доказательств, что к саботажу на газопроводах причастны власти Украины, но администрация Байдена "дала Киеву сигнал" о том, что выносить "определенные акты насилия" за пределы Украины недопустимо.

Собеседники в Вашингтоне также передают раздражение Белого дома от постоянных настойчивых просьб Киева о новых поставках оружия. В том числе из-за того, что "Зеленский не проявлял должной благодарности".

По словам американских чиновников, США ясно дали Киеву понять, что они не могут бесконечно финансировать Украину в ее войне против РФ. Однако другие отмечают, что некоторые разногласие и отсутсвие тотального единства мнений – это нормальные отношения государств-партнеров.

"Зеленский и раньше (до полномасштабного вторжения РФ – ред.) делал резкие замечания в адрес США, и Белый дом выражал с ним несогласие — публично и в частном порядке — по конкретным аспектам, но это не изменило и не подорвало общую поддержку и партнерство США", – заявил заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид.

И все же главной "точкой кризиса" в отношениях США и Украины является взгляд на то, чем должна закончиться война. Вашингтон сомневается, что Россия смирится с потерей Крыма. У американцев также есть сомнения, что Украина в принципе способна освободить Крым и Донбасс.

"На данный момент Байден продолжает придерживаться своего рефрена о том, что Соединенные Штаты оставят все решения о войне и мире Зеленскому. Но в Вашингтоне поползли слухи о том, насколько надежным будет это решение, поскольку война продолжается — и приближаются новые президентские выборы", – резюмирует Politico.

Американская поддержка Украины – последние новости

США являются крупнейшим поставщиком оружия для Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Так, в начале марта был анонсирован очередной пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов.

Параллельно США пытаются ослабить военный потенциал России с помощью санкционного давления. Причем под санкции попадают не только российские оборонные компании, но также зарубежные поставщики, например, китайские компании.

Однако в самих США растет количество противников военной помощи Украине. Сорвать поставки пытаются представители Республиканской партии, где по-прежнему большое влияние имеет пламенный любитель Путина Дональд Трамп. Недавно он заявил, что позволил бы России безнаказанно отобрать часть украинской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: