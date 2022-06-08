Битва за Северодонецк, пожалуй, одна из самых тяжелых в течение этой войны, считает президент.

Битва за Северодонецк, пожалуй, одна из самых тяжелых в течение этой войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Судьба украинского Донбасса решается именно там.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105 суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции, наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых на протяжении всей этой войны", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении.

"Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса", - сказал президент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за сутки ВСУ на Донбассе отбили семь атак оккупантов на одной локации еще продолжаются бои.

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