За сутки украинская авиация 10 раз ударила по скоплению российских военных и их техники.

В течение этих суток украинские военные нанесли очередные успешные удары по позициям российских террористических войск на фронте. В частности, за сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, сообщили в Генштабе ВСУ.

Также силами и средствами украинской противовоздушной обороны в эти сутки были уничтожены четыре разведывательных беспилотника врага.

Кроме того, украинские ракетные войска ударили по трем артиллерийским системам и четырем районам скопления российских военнослужащих, их вооружения и военной техники.

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В то же время, враг продолжает наносить удары по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах Украины. За сутки россияне нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и управляемую ракету Х-31П.

Украинской ПВО удалось сбить ракету Х-59. Однако, разрушениям и повреждениям подверглись инфраструктурный объект, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также из-за вражеских атак ранены гражданские.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, российская армия из самолетов тактической авиации нанесла ракетный удар по югу Украины. В частности, в Одесской области из-за вражеской атаки были повреждены админздания инфраструктурного объекта гражданского судоходства. Известно о трех пострадавших сотрудниках объекта. Кроме того, из-за взрывной волны повреждены и окружающие дома.

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