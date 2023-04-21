Оккупантам не дает покоя результативность ПВО. Они пытаются рассредоточить ее усилия, поэтому атакуют не только с южного направления, как уже достаточно было привычно, а постепенно овладевают и северным, и северо-восточным направлением.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, зачем враг использует для атаки дронами-камикадзе тактику разного направления. Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Очевидно, что врагу не дает покоя результативность нашей ПВО. Они пытаются рассредоточить ее усилия. Поэтому используют тактику разного направления, в том числе и выпуская такие снаряды, барражируя с разных направлений. Они атаковали не только с южного направления, как уже достаточно было привычно, они постепенно овладевали и северным, и северо-восточным направлением. И так этой ночью. Они пытались зайти уже с северного направления для того, чтобы рассредоточить усилия сил ПВО. В частности, они пытаются выверять, где и как это сработает, для того, чтобы в будущем пытаться поразить эти объекты", - акцентировала Гуменюк.

Она добавила, что приоритетными целями для врага остаются объекты инфраструктуры, и критической, в том числе. "Несмотря на то, что отопительный сезон уже позади, все же электричество остается приоритетным, потому что оно обеспечивает работу экономики и элементарные бытовые удобства", - сказала Гуменюк.

Видео дня

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что у Украины есть средства противодействия вражеским дронам.

"Мы продолжаем их тестирование, в том числе, различные формы и методы. Но раскрывать их пока еще рано, потому что у врага еще большой запас тех самых "шахедов", которыми они будут продолжать испытывать нашу готовность им противодействовать. На самом деле, мы привлекаем действительно не только воздушные силы и зенитно-ракетное направление, но все же и сухопутные подразделения также привлекаются в различных формах и методах. Я думаю, что максимально эффективным будет показать эту работу на деле, чем рассказывать о ней заранее",- подчеркнула Гуменюк.

Атака по Украине 21 апреля - что известно

Сегодня, 21 апреля, в Воздушных силах уточнили, что российские оккупанты запустили из Брянской области РФ по Украине 12 БПЛА - "Шахедов", из которых 8 были уничтожены. Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сообщило, что сегодня противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.

Оккупанты применили к 12 ударным дронам "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВС Украины уничтожено восемь "Шахедов".

Начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что ночью в Полтавской области было попадание российского БПЛА, есть разрушение гражданской инфраструктуры. Также Винницкий областной совет со ссылкой на пресс-секретаря ОК "Юг" Наталью Гуменюк сообщила, что в Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры.

По информации председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука, нынешняя ночь была непростой для спасателей Винницкой и Полтавщины.

Вас также могут заинтересовать новости: