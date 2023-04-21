Оккупанты провели безуспешные наступательные действия в районе Угледара и вблизи населенного пункта Богдановка на Бахмутском направлении.

В течение суток Вооруженные Силы Украины отбили около 30 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook относительно оперативной информации по состоянию на 18:00. Отмечается, что в течение суток враг нанес два ракетных и 28 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Сегодня ночью, для нанесения авиационных ударов, противник использовал 12 ударных БпЛА типа "Шахед-136", восемь из них были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. "Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отбито около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут", - отмечается в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Кроме того, на территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил России.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск", - отметили в Генштабе и добавили, что в течение суток враг обстрелял четыре населенных пункта в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На Купянском направлении в течение суток оккупанты предприняли попытку улучшить тактическое положение и провели штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, но успеха не имели. Вражеским обстрелам на этом направлении подверглись пять населенных пунктов Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении в эти сутки враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам там подверглись девять населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия", - сообщили в Генштабе и добавили, что от вражеских обстрелов на этом направлении пострадали 12 населенных пунктов Донецкой области, среди которых, в частности сам Бахмут, времен Яр и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, но успеха не имели. На этом направлении они обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области.

"На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

На шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток он совершил минометные и артиллерийские обстрелы шести населенных пунктов Запорожской области и города Херсон.

Российские обстрелы: последние новости

Напомним, что вчера российские захватнические войска обстреляли Черниговскую область, в результате этой атаки погибла 25-летняя девушка.

Сегодня ночью оккупанты запустили по территории Украины до 12 ударных дронов "Shahed-136/131", Воздушным силам удалось сбить восемь из них.

В Укрэнерго сообщили, что ночная атака не имела последствий для энергосистемы Украины. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил о поражении нефтебаз в разных областях Украины.

Кроме того, вчера ночью оккупанты сбросили на российский город Белгород взрывчатку. В российском Минобороны объявили о "внештатном сходе авиационного боеприпаса" с Су-34.

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