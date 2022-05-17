По его словам, для Кремля ситуация на "Азовстали" на особом контроле, поэтому переговоры по этому вопросу идут сложно.

Украинские защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе сломали оперативные планы оккупантов по захвату востока Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это абсолютно изменило ход войны", - отметил Подоляк.

В то же время, в эфире телемарафона Подоляк заявил, что надежда на спасение украинских бойцов из "Азовстали" есть.

"Надежда, безусловно, есть. Украина занимается системно своими проблемами, тем, чтобы освободить своих людей, свои территории, поэтому безусловно операция (по спасению - УНИАН) будет продолжена", - сказал он.

По его словам, для Кремля ситуация на "Азовстали" на особом контроле, поэтому переговоры по этому вопросу идут сложно.

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявил, что"для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных. Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

В то же время в Госдуме РФ хотят запретить обмен военных полка "Азов", который держал оборону Мариуполя.

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