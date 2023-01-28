Тем, кого все же принудили подписать контракт с оккупантами, снизили зарплаты.

Российские оккупанты заблокировали пропуска для прохода на Запорожскую атомную электростанцию работников, которые не подписали трудовой договор.

"Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население [оккупированных территорий]", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию. В то же время работникам, которых принудили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает, информирует Генштаб.

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Ситуация на Запорожской АЭС-что стоит знать

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС Энергодар. С начала полномасштабной войны оккупанты постоянно обстреливают ЗАЭС, из-за чего станция регулярно обесточена.

Кроме этого, по информации украинской разведки, промышленная зона АЭС была плотно заминирована оккупантами.

17 января в "Энергоатоме" заявили, что ЗАЭС постепенно приходит в упадок и может не возобновить работу, если оттуда не прогнать российских захватчиков.

27 января в Генштабе заявили, что оккупанты хотят возобновить работу ЗАЭС с целью подачи питания и транзита электроэнергии в России. В "Энергоатоме" также сообщали, что на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию российские захватчики, предположительно, собираются завезти ремонтников из Беларуси.

В начале декабря генеральный директор агентства МАГАТЭ, миссия которого продолжает находиться на оккупированной АЭС, Рафаэль Гросси заявил, что надеется до конца года найти решение по создание зоны безопасности на станции, однако ситуация до сих пор не разрешена.

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