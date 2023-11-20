Украинские войска ПВО показали, что они способны интегрировать современные системы с советскими.

Когда разразилась война, Киев полагался на противоракетные системы средней дальности С-300 и Бук М1 советской эпохи. Это проблема, поскольку запасные ракеты в основном производятся Россией.

Эта оборона теперь усилена системами ближнего радиуса действия "Гепард" из Германии и системами ПВО ближнего действия "Авенджер" из США, которые сбивают дроны и крылатые ракеты. На средней дальности Украина использует MIM-23 Hawks производства США; NASAMS, разработанную Raytheon и норвежской Kongsberg; и немецкий IRIS-T SLM. Дальнюю оборону обеспечивают американские системы Patriot PAC-3 и Eurosam SAMP/T, поставляемые Францией и Италией, пишет POLITICO.

Украинские войска ПВО показали, что они способны интегрировать современные системы с советскими, сообщил глава военной администрации Киева Сергей Попко.

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"Мы продолжаем ожидать поддержки от союзников и партнеров. Нам нужно больше противовоздушной обороны. Разнообразной. И не только для столицы, но и для каждого украинского города. Каждый зенитно-ракетный комплекс на вес золота", - сказал он.

После того как Россия впервые подвергла Patriot испытанию, безуспешно атакуя столицу в течение более 20 дней в мае, киевляне впервые почувствовали себя в относительной безопасности.

Вскоре в Киев и окрестности начали переезжать люди из других регионов, где противовоздушная оборона не так сильна, хотя он по-прежнему часто подвергается нападениям. В эти выходные Россия направила против Киева волну дронов, большинство из которых были сбиты.

Города Украины стали спасательными шлюпками для людей, спасающихся от российских атак. По оценкам Международной организации по миграции ООН в сентябре, в Киеве и прилегающем регионе сейчас проживают почти 600 000 перемещенных лиц из других частей Украины. В других крупных городах также наблюдается приток внутренних беженцев: около полумиллиона сейчас укрываются в Днепропетровской и Харьковской областях.

Но столица не совсем безопасна, как показали теракты в эти выходные. Сирены воздушной тревоги по-прежнему воют почти ежедневно, и украинские власти призывают людей сохранять осторожность.

Хотя люди в Киеве действительно чувствуют себя в большей безопасности, жители восточных и южных регионов Украины по-прежнему страдают от ежедневных обстрелов. Россияне наносят удары по Одессе и ее стратегическому порту, а также по Херсонской, Донецкой и Запорожской областям.

Российские атаки на Украину

В ночь на 19 ноября Украина в очередной раз оказалась под вражеской атакой дронов: были зафиксированы пуски 20 БПЛА типа "Shahed". Уничтожить удалось 15 вражеских целей.

Россия запускала дроны с севера (Курская область). Силы ПВО охотились на технику в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что в результате атаки российских оккупантов в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры.

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