По его убеждению, российский диктатор понимает только силу.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что российского диктатора Владимира Путина может остановить только жесткий отпор на поле боя.

Об этом он заявил во время разговора с Марком Фейгиным.

"Единственный способ остановить Путина - набить ему морду на поле боя. Отпинать так, чтобы он не мог подняться. Запад этого не понимает. Это то, на что указывала (глава МИД Великобритании - УНИАН) Элизабет Трасс. Она сказала: "Мы совершили ошибку, поверив, что геоэкономика изменит геополитику". Но они продолжают делать эту ошибку", - подчеркнул Арестович.

Напомним, что ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили польских политиков в экстремизме и разжигании конфликтов.

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