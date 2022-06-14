Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что российского диктатора Владимира Путина может остановить только жесткий отпор на поле боя.
Об этом он заявил во время разговора с Марком Фейгиным.
"Единственный способ остановить Путина - набить ему морду на поле боя. Отпинать так, чтобы он не мог подняться. Запад этого не понимает. Это то, на что указывала (глава МИД Великобритании - УНИАН) Элизабет Трасс. Она сказала: "Мы совершили ошибку, поверив, что геоэкономика изменит геополитику". Но они продолжают делать эту ошибку", - подчеркнул Арестович.
Напомним, что ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки.
В Министерстве иностранных дел РФ обвинили польских политиков в экстремизме и разжигании конфликтов.