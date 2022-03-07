Чиновник отправил их в направлении "русского военного корабля".

Заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил в Facebook что оккупанты предлагали ему сдаться.

"Смешные какие-то. Победа скоро!", - написал Семенуха, и добавил скриншот сообщения.

Отметим, на Харьковщине оккупанты обокрали участок полиции. Российские военные взломали все двери и сейфы, также они "прихватили" с собой жесткие диски с компьютеров.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали информатора РФ, которая собирала данные о вылетах самолетов. Следователи СБУ сообщили 48-летней киевлянке о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: