Российские военные взломали все двери и сейфы, также они "прихватили" с собой жесткие диски с компьютеров.

6 марта российские оккупанты захватывали участок полиции в городе Изюм Харьковской области. Они находились там несколько часов, за это время они разбили дверь и украли канцелярию с обогревателями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"06.03.2022, в период с 01.30 по 04.00, Российские войска покинули Отдел участка 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области. Двери во все служебные кабинеты отдела полиции взломаны, обстановка в кабинетах нарушена, сейфы сломаны. Канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров похищены", - написал он.

Болвинов также добавил, что в полиции восстановят все данные с жестких дисков и приобретут все, что похитили оккупанты. Однако войска РФ, как отметил начальник следственного управления, не восстановят свою репутацию еще долго. Он подчеркнул, что все преступления фиксируются, поэтому каждого будет ждать наказание.

Ранее УНИАН уже сообщал, что стало известно, во что оккупанты превратили изюм Харьковской области. "Изюм это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез. Центр города - от рынка до 1 школы сплошная руина. Грудь камни, воронки, изуродовали деревья, пожары, дыры от снарядов в многоэтажках" - рассказал мэр города.

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