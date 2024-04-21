60-миллиардный пакет выиграет Украине время, но не войну. Нужно больше оружия.

Возобновление поставок американского оружия значительно улучшит положение украинской армии, но не приведет к коренному перелому в войне. Об этом изданию Financial Times рассказали украинские чиновники на условиях анонимности.

"Надеюсь, это перевернет страницу в нашу пользу в этой войне", - сказал о свежей помощи старший лейтенант Иван Скуратовский, чье подразделение работает с американскими артиллерийскими системами на фронте в Донецкой области.

Но приток вооружений, в частности крайне необходимых артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем противовоздушной обороны, "поможет замедлить продвижение России, но не остановит его", сказал FT на условиях анонимности один высокопоставленный украинский чиновник.

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Бывший украинский офицер, который теперь руководит аналитической группой Frontelligence Insight, выразил беспокойство, что принятый 60-миллиардный пакет может быть первым и последним в этом году. Но даже так это выиграет Украине немного времени, пока Европейский Союз не построит собственное производство оружия.

"Россия все равно будет иметь артиллерийское преимущество, просто оно будет не таким большим", - отметил военный аналитик, старший научный сотрудник евразийской программы Института внешней политики (США) Роб Ли.

Директор киевского аналитического центра безопасности Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что новая помощь США позволит уничтожить наступательный импульс России. Но Украине еще предстоит решить проблему с мобилизацией.

Кроме артиллерийских снарядов Украине крайне необходимы дополнительные системы ПВО. Не только Patriot для защиты тыловой инфраструктуры от российских ракет, но и обычные ПЗРК для прикрытия войск от российской фронтовой авиации.

"Справедливо спросить, прибудут ли эти боеприпасы вовремя, чтобы помочь Украине удержать Часов Яр", - сказал Роберт Ли.

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Как писал УНИАН, Владимир Зеленский назвал "шансом на победу" для Украины возобновление поставок американского оружия, которое ожидается после окончательного принятия в Конгрессе соответствующего документа. По его словам, это шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь добавляет, что сегодня Украина больше всего нуждается в боеприпасах калибра 155 мм, ракетах ATACMS, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, самолетах F-16, дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.

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