По словам экспертов, месяцы задержки предоставления помощи со стороны США позволили Москве использовать свое преимущество.

Украина сможет "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны" в противостоянии с Россией. Об этом сказал профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен, пишет Bloomberg.

При этом, по словам эксперта, украинцы понесли серьезный ущерб, а их вооруженные силы слабее, чем были бы в случае более мощной поддержки со стороны партнеров.

"Однако, по крайней мере сейчас, со значительной помощью США, украинцы смогут "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны", - отметил О'Брайен.

Издание отмечает, что в отличие от прошлого года, когда теплая погода принесла с собой надежды на второе летнее наступление хорошо вооруженных украинских сил, провал этой кампании и уменьшение помощи со стороны союзников омрачили настроения общества.

"Это хорошая новость от США для поднятия боевого духа военных, еще до того, как придет помощь. Но если бы это произошло бы раньше, контрнаступление Украины могло бы пойти гораздо лучше и наши потери были бы меньше", - сказал перед голосованием в Конгрессе украинский артиллерист Тарас.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи Киеву предусматривает предоставление Украине 60,84 миллиарда долларов.

При этом принятие документа является лишь первым этапом утверждения помощи. Теперь свое согласие должна дать верхняя палата Конгресса - Сенат, после чего свою подпись должен поставить президент США Джо Байден.

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