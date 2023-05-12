По словам генерала, он часто смотрит в телефонную книгу, очень многих контактов с которой уже нет в живых, однако пока не решается удалить их.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал о том, трудно ли ему воспринимать гибель украинских военных и плакал ли он с начала полномасштабного вторжения.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал", Залужный подчеркнул, что он "нормальный человек с абсолютно нормальным сердцем".

"И то, что эмоции на лице и в поведении не выдают этой человеческой боли, - это ничего не значит. Сердце чувствует это очень и очень болезненно. И даже сейчас мне не хотелось бы вспоминать те имена, которые запечатлелись в памяти", - сказал он.

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По словам генерала, он часто смотрит в телефонную книгу, очень многих контактов с которой уже нет в живых, однако пока не решается удалить их.

"Это очень сложно. И всеми нормальными людьми это воспринимается очень плохо. Война - это очень плохое дело", - подчеркнул он.

Также Залужный заметил, что, будучи главнокомандующим, ему не хочется признаваться в слабостях, однако такие слабости есть.

"Но я - человек. Однажды я плакал, когда мама искала сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь", - рассказал он.

Главнокомандующий добавил, что некоторое время, пока переписывался с мамой военного, то имел надежду, что тот жив, однако, впоследствии ему доложили, что пилот погиб.

"И я вынужден был как-то с мамой его эту ситуацию прояснить", - добавил Залужный.

Мать погибшего героя прислала генералу сообщение, которое сын отправил ей перед вылетом. В нем он просил помнить о нем как о патриоте.

"И когда я пытался с мамой как-то этот вопрос обсудить, то у меня не хватило сил", - пояснил генерал.

Он также утонул, что помнит имя погибшего военнослужащего, однако не будет называть его.

"Их (имен - УНИАН) придется называть очень много. Они все стоят этого", - подчеркнул Залужный.

Потери Украины в войне против РФ - детали

Украина скрывает свои потери на фронте, речь идет как о личном составе, так и об уничтоженной технике.

В то же время, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что украинские власти не могут поделиться этими данными, Украине "не все равно", сколько людей она потеряла.

Единственным случаем, когда от украинских чиновников прозвучала приблизительная цифра погибших произошел в апреле. Тогда министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в войне с Россией Украина потеряла меньше защитников и защитниц, чем Турция - людей во время февральского землетрясения. На тот момент было известно о более 50 тысяч погибших в Турции. Позже Резников извинился за такое сравнение.