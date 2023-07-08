Поздравления главкому храбрые воины написали на управляемой американской авиабомбе.

Пилоты воздушных сил Украины оригинально поздравили главнокомандующего Валерия Залужного с 50-летием.

Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, текст приветствия воины написали на корпусе JDAM-ER - американской управляемой авиабомбы.

"С юбилеем, Валерий Федорович! Лучший подарок - мертвая р*сня", - написали воины.

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Олещук добавил, что полностью согласен с тестом приветствия и присоединяется к поздравлениям.

День рождения "железного генерала"

8 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, известный во всем мире как "Железный генерал" Залужный, отмечает свое 50-летие. В честь юбилея мы собрали интересные факты из его жизни и несколько цитат генерала о самом главном.

Кроме того, главкома поздравили украинские звезды. Самые интересные поздравления - в материале УНИАН.

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