За нарушение правил воинского учета могут наложить штраф в размере до 25,500 гривен

В Украине намерены установить штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства в области обороны и мобилизации. Такое решение хочет принять Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности после рассмотрения законопроекта №10379, в котором говорится о тюремных сроках и штрафах за отказ от ВЛК. По мнению нардепов данный проект закона нужно полностью переписывать.

Как сообщил председатель комитета Сергей Ионушас в интервью РБК-Украина, в период мирного времени за нарушение правил военного учета предлагается взимать штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. При повторном нарушении или в особый период штраф составит от 1 до 1,5 тысяч необлагаемых минимумов, что эквивалентно 17-25 тысячам гривням.

В то же время, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации штрафы для граждан могут составить от 5,1 тысяч грн до 8,5 тысяч гривен для граждан и от 17 тысяч до 34 тысяч для для должностных и юридических лиц. Однако в военное время штрафы составят от 17 тысяч до 25,500 тысяч гривень для граждан, и для должностных лиц сумма вырастет от 34 тысяч до 59,500 тысяч гривень.

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Комитет также рекомендовал не вносить изменения в Уголовный кодекс Украины, оставив нормы в их текущей редакции, и предложил Верховной Раде принять данный законопроект в первом чтении и в целом. Решение о том, будет ли законопроект принят в окончательном чтении, станет известно позже, добавил Ионушас.

Другие новости о мобилизации

Командир Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк выступил с призывом активно поддерживать защитников страны как морально, так и практическими действиями, а также вступать в ряды ВСУ.

В новом проекте закона о мобилизации, одобренном парламентариями в первом чтении, установлены специфические ограничения для тех, кто избегает мобилизации.

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