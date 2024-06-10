На границе с Сумщиной у врага есть "определенные силы".

Сделанное кадыровцами видео содержит моменты и из других локаций. Населенный пункт Рыжевка находится в "серой зоне", поэтому нельзя говорить, что он захвачен Россией.

Об этом сказал представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник Укринформу, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о "захвате" кадыровцами 9 июня села Рыжевка в Сумской области.

Мысник отметил, что сейчас Рыжевка - это "серая зона", потому что этот населенный пункт "находится практически на самой полосе границы", а со стороны России там почти вплотную поселок Теткино.

Видео дня

По его словам, враг на этом участке делает попытки как мероприятий ДРГ, так и разведку боем, выискивая слабые места в украинской обороне.

Мысник рассказал, что в российских пабликах была информация о том, что кадыровские подразделения перебрасываются на Сумское направление.

"Хотя они там были и до этого. Функции у них несколько иные, чем боевые и штурмовые действия. Это и заградительные отряды, и прикрытие границы, второй эшелон и так далее", - добавил он.

Он не исключает, что могла быть сделана фотография из Рыжевки. При этом добавил, что на видео есть моменты сделанные с других локаций. При этом подчеркнул, что все это делается как информационная пропаганда.

"Мы знаем, что у врага есть определенные силы. Знаем, что есть некоторые стратегические направления, где они могут и планируют задействовать их, но как будет развиваться ситуация и пойдут ли они на такой шаг, то это уже покажет время", - подчеркнул Мысник.

При этом он заверил, что Силы обороны рассматривают различные варианты развития событий.

"В случае или провокационных наступательных действий, или более масштабированных мы будем давать отпор", - добавил представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск".

Староста Рыжевки Сергей Аникин сообщил Суспильному, что по состоянию на 10 июня в селе остается девять человек. По его словам, это в основном 80-летние пенсионеры.

"Я уже с ними беседу вел, но они не хотят. Семь - это постоянные жители и двое таких - курсирующих туда-сюда. Были там вчера и позавчера. Я каждую неделю им завожу и хлеб, и продукты вожу. Раз в неделю, но в разные дни, в разное время, но я бываю там. Я вам сейчас скажу Рыжевка - это Украина, все", - подчеркнул Аникин.

Он отметил, что на 50% село разрушено. Сейчас там нет электричества, воды, газа и Интернета. В село не доезжают экстренные службы. До начала вторжения в Рыжевке проживало почти 700 человек. До массированных обстрелов оставалось около 160. По состоянию на 12 марта там оставалось 143 человека.

Ситуация вокруг села Рыжевка - детали

Как сообщал УНИАН, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полк "Ахмат-Чечня" якобы оккупировал поселок Рыжевка в Сумской области.

Председатель Белопольской общины Юрий Зарко опровергает это заявление. Он сказал Общественному, что российских оккупационных войск в Рыжевке нет. Стоит отметить, что в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины не сообщалось о боях на этом направлении.

Кадыров уверяет, что оккупанты взяли поселок на границе с Курской областью "всего лишь за три дня".

На опубликованном видео можно увидеть одного из оккупантов, который держит российский флаг в руках. На следующем кадре показаны приближенные таблички "Рыжевская библиотека" и "Рыжевский сельский совет".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты попытались организовать пропагандистскую операцию в селе на Сумщине.

По словам президента, на Сумщине украинские силы полностью контролируют ситуацию. В частности, продолжается активность российских диверсионных групп, которые уничтожают, и будут продолжать уничтожать.

Зеленский сказал, что в селе Рыжевка оккупанты попытались реализовать операцию пропагандистского характера, но по состоянию на утро 10 июня российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупантов нет.

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