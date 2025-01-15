Не игнорируйте тревогу.

Во время ночной атаки дронов российские беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" долетели до западных областей Украины.

Сейчас тревога объявлена во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Согласно данным Командования Воздушных сил ВСУ, в направлении города Стрый с севера летит российский дрон.

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Обновлено в 02:40: Военные сообщают, что ударные беспилотники РФ наблюдаются в центральной части Харьковщины (юго-восточный курс) и на западе Донецкой области (восточный курс).

Атаки БПЛА на Украину

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью во время атаки ударных дронов в столице работала противовоздушная оборона. Также "шахеды" видели в ряде украинских областей.

Утром в Воздушных силах сообщили, что силы ПВО ночью сбили 58 российских ударных дронов, 21 беспилотник-имитатор локально потеряли.

Сбитые БПЛА нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, машины и имущество. Есть пострадавшие.

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