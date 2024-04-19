Украинцы устали и подавлены из-за неопределенности, что будет дальше и как долго продлится война.

В Вашингтоне растет надежда на то, что Палата представителей Конгресса США 20 апреля примет законопроект о предоставлении Украине дополнительной помощи, что положит конец многомесячному тупику, вызванному сопротивлением республиканцев. Но настроения в уставшей от войны Украине резко отличаются, пишет Financial Times.

"Принятие американского законопроекта позволит отправить на фронт крайне необходимые артиллерийские боеприпасы и, вероятно, уменьшит "снарядный голод" в Украине. Зеленский и командиры на поле боя заявляют, что сейчас Россия выпускает более 10 снарядов на каждый украинский снаряд. Но Киев все равно столкнется со значительным дефицитом людей, хотя он пытается решить эту проблему путем принятия нового законодательства и снижения призывного возраста", – говорится в статье.

"Американские горки" для Украины

Отмечается, что по мере того, как потери от тотальной войны России становятся все больше, а боевые действия продолжаются уже третий год, украинцы боятся возлагать надежды на прибытие крайне необходимого оружия и боеприпасов, финансируемых США. Сотрудник европейского посольства в Киеве Василий Романюк подчеркивает, что взлеты и падения войны дали о себе знать. "Эмоционально и психологически, это американские горки, и с осени прошлого года это была скорее тенденция к снижению, чем к росту", – заявил он.

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По словам журналистов, настроение украинцев периодически поднимали военные достижения – отражение попытки захвата Киева, освобождение Харьковской области и Херсона, а также уничтожение трети Черноморского флота России. Эти моменты помогли уставшему населению пережить тяжелые времена.

Сейчас воздушные атаки РФ вернулись с новой силой, нанося удары по городам и критически важным объектам инфраструктуры, используя отчаянную нехватку ПВО и боеприпасов. Московские войска также приближаются к Часовому Яру, стратегически важному городу в 15 км от Бахмута.

"Время от времени вы получаете сообщения об успешных кампаниях... Это на некоторое время возрождает оптимизм. Затем он снова угасает, когда вы слышите общие отчеты о том, что наши военные не очень хорошо справляются из-за нехватки ресурсов", – добавил Романенко.

Беспокойство среди власти и населения

В публикации подчеркивается, что также заметно изменился тон украинского руководства. Отчаянный оптимизм президента Владимира Зеленского уступил место обреченным предупреждениям о судьбе Украины, окрашенным горечью из-за отсутствия поддержки со стороны союзников. Опросы общественного мнения, проведенные Киевским международным институтом социологии, также свидетельствуют о росте пессимизма среди населения.

Хотя две трети украинцев все еще считают, что война должна завершиться восстановлением контроля Украины над оккупированными Россией Донбассом и Крымом, количество тех, кто считает, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки, выросло до 19% по сравнению с 6% в мае 2022 года.

Директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк считает, что Россия воспринимается большинством населения как убийца, украинцы устали и подавлены тем, что будет дальше и как долго продлится война. Ухудшение настроений повлияло на позиции Зеленского: три опроса показывают, что доверие к президенту упало с почти 90% в феврале 2023 года до чуть более 60% годом позже.

Психолог и автор книги "Эмоциональные качели войны" Владимир Станчишин отмечает, что хотя эмоциональные перепады от чувства вины и гнева до радости и апатии являются новой нормой для большинства украинцев, но это не означает готовности к капитуляции.

Когда осенью украинские войска впервые сообщили о нехватке оружия, граждане начали жертвовать больше денег на нужды армии, согласно данным monobank. За шесть месяцев до марта этого года украинцы перечислили $617 млн, что больше, чем $432 млн, собранных за год – с октября 2022-го по сентябрь 2023 года.

"Ничто в этом мире не может демотивировать нас, солдат, когда мы видим и помним, сколько горя приносят и принесли наши соседи", – заявил военный Артур, который находится на передовой в восточной части Донецкой области.

Помощь США

После долгих дебатов Палата представителей Конгресса США опубликовала отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что придерживается своего плана вынести ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование для Украины. Голосование запланировано на 20 апреля.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал "немедленно подписать" законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню, когда документы будут одобрены Конгрессом.

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