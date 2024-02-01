Еще четверо оккупантов где-то пока "крутятся", отметили в ГПСУ.

Украинские пограничники из бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен трех оккупантов на Луганщине.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что один из пленных - мобилизованный из Рязани, другой - контрактник - командир отделения из Пскова, а также "заробитчанин" из Грозного - чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

В ГПСУ рассказали, что оккупанты попали в плен во время штурма позиций пограничников на Луганщине. "Их было 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже вышел через определенное время. Оказали им медицинскую помощь, дали воды и передали дальше. А четверо где-то там пока "крутятся". Еды нет и, рано или поздно, они либо замерзнут, либо сами сдадутся", - цитирует ГПСУ бойца с псевдо "Удав".

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Также отмечается, что чеченец пытался спрятаться, но в поисках безопасного укрытия попал в руки пограничников.

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Как сообщал УНИАН 30 января, руководитель группы подразделения разведки 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского с позывным "Танто" рассказал об охоте на элитных российских десантников на Бахмутском направлении. Рассказал, что операция по штурму позиций российских десантников происходила во второй половине дня - российские десантники "сидели в норе и готовили себе есть".

По словам разведчика, взятые в плен российские десантники рассказали, что "им только и успели сообщить, что на них делают "накат". Они даже не успели разбежаться, занять какие-то свои огневые точки, чтобы вести бой.

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