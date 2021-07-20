В Донецкой области с вечера 16 до вечера 18 июля мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 608 нарушений режима прекращения огня российскими наемниками, в том числе 64 взрыва, в Луганской области – 133 нарушения и 21 взрыв.
Об этом говорится в отчете организации.
В Донецкой области, в частности, зарегистрировали 11 разрывов и 9 взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неустановленного происхождения. Большинство нарушений произошло к востоку от Майорска, 45 км к северо-востоку Донецка.
В Луганской области большинство нарушений зафиксировали в районе разведения сил в Золотом и рядом.
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Кроме того, боевики применили лазерный луч для блокирования работы БПЛА ОБСЕ.
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