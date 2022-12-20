Также в результате вражеских атак повреждены жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, админздания, типография, учреждение дошкольного образования, линии электропередач, газопровод.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате вражеских ударов один гражданский погиб. Также известно, что рашисты били по Херсону, есть раненые.

Как сообщает Офис генпрокурора, начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, сегодня утром в результате очередных обстрелов военнослужащими РФ населенных пунктов Херсонской области в одном из поселков городского типа погиб местный житель.

Кроме того, двое гражданских в Херсоне госпитализированы с травмами, полученными в результате обстрелов жилых массивов. Также повреждены жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, админздания, типография, учреждение дошкольного образования, линии электропередач, газопровод.

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Обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, рашисты постоянно обстреляют Херсон и другие освобожденные населенные пункты области. Когда оккупанты бежали от ВСУ, они забирали даже душевые кабины. О мародерстве рашистов на Херсонщине недавно рассказал житель области.

18 декабря российские оккупанты 69 раз обстреляли Херсонскую область. Попадания зафиксированы как в Херсоне, так и других населенных пунктах, шесть человек получили ранения.

19 декабря стало известно, что российские войска 42 раза обстреляли Херсон. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

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