Еще 19 человек получили ранения в результате преступлений российских оккупантов.

За минувшие сутки российские оккупанты убили 10 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 10 сентября россияне убили 10 мирных жителей Донбасса: 4 в Покровске, 3 в Красногоровке, 2 в Бахмуте и 1 в Райгородке. Еще 19 человек получили ранения", - сообщил он.

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Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне ударили ракетой по жилому кварталу в центре Днепра. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. В результате ракетного удара по Днепру, ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также ночью оккупанты накрыли "Градами" Никополь. В город прилетело более 35 вражеских снарядов, три человека получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебные заведения, амбулатория и другие объекты.

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