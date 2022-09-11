За минувшие сутки российские оккупанты убили 10 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 10 сентября россияне убили 10 мирных жителей Донбасса: 4 в Покровске, 3 в Красногоровке, 2 в Бахмуте и 1 в Райгородке. Еще 19 человек получили ранения", - сообщил он.
Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне ударили ракетой по жилому кварталу в центре Днепра. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. В результате ракетного удара по Днепру, ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Также ночью оккупанты накрыли "Градами" Никополь. В город прилетело более 35 вражеских снарядов, три человека получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебные заведения, амбулатория и другие объекты.