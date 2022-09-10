Российские военные еще упираются.

На окраинах Лимана, что в Краматорском районе Донецкой области, продолжаются боевые действия.

Об этом "Суспільне" сообщил городской голова Лимана Александр Журавлев.

"Российские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать", – отметил он.

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Ранее сегодня российские военные корреспонденты в соцсетях сообщали, что российские военные сдали Лиман на Донецком направлении. Также сообщали, что ВСУ начали штурм позиций на окраине Лимана Донецкой области.

Официальных подтверждений этого от Генштаба пока не было, а слова Журавлева подтверждают эти сообщения частично.

Как писал УНИАН, этот город в Краматорском районе Донецкой области Украины с 3 апреля 2022 года находился под обстрелами российских захватчиков и подвергся значительным разрушениям.

30 мая в Офисе президента Украины сообщили о потере контроля над Лиманом. С тех пор город находился под контролем российских захватчиков. Уже вскоре в городе в результате успешной атаки украинской артиллерии ликвидировали кого-то из верхушки РФ.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск на Харьковщине от российских оккупантов. Уже сегодня освобождение города было подтверждено. Также ВСУ уже подняли украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области.

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