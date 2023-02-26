В Херсонской области оккупанты обстреляли из артиллерии поселок, ранен мужчина.

В Херсонской области российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Днепровское, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщается в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации.

"Сегодня вечером армия РФ накрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской громады. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей", - говорится в сообщении.

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Так, в результате обстрела получил ранение 55-летний мужчина. "Скорая" доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

Текущая обстановка на фронте

По состоянию на 26 феврля 2023 года по словам главы Минобороны Алексея Резникова, украинские воины ежедневно уничтожают около 500 российских оккупантов на одном только Бахмутском направлении. Русские продолжают штурмовать город, несмотря на потери.

В последние недели оккупанты сильно снизили интенсивность ударов по тыловой инфраструктуре Украины. Это может свидетельствовать о попытке врага заставить украинцев расслабиться, а затем нанести удар, считают в Минобороны.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 26 февраля 2023 года, общие потери оккупантов с начала вторжения уже составили около 148 тысяч солдат. Также уничтожено огромное количество боевой техники.

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