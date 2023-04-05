Украинские воины уничтожили еще одну боевую русскую "птичку". На этот раз статистику вражеских потерь пополнил вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Как сообщает Министерство обороны Украины, российского вертолета "приземлили" на Восточном фронте.
"На Восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Сейчас деталей об уничтожении боевого вертолета оккупантов не сообщают.
Потери РФ в Украине: актуальные данные
Защитники Украины продолжают освобождать нашу страну от российских оккупантов. За минувшие сутки, 4 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали примерно 550 российских солдат. Общие потери достигают 176 240 человек.
Кроме того, за более чем год войны ВСУ уничтожили 306 российских боевых самолетов и 291 вертолет. Ежеминутно украинские воины работают над тем, чтобы статистика потерь врага неустанно росла.