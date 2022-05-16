Также к середине марта защитниками Украины было уничтожено и захвачено более 300 единиц боевой техники из состава 1-й танковой армии РФ.

За приблизительно 20 дней войны в плен сдались около 100 российских танкистов.

Об этом сегодня сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь в живой силе и технике 1-й танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта. При этом отмечается, что изучение и анализ добытых документов позволили установить перечень подразделений, которые принимают участие во вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения.

"По состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1-й российской танковой армии составили 409 человек. Украинскими воинами был ликвидирован 61 и ранены 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен", - сообщает ГУР.

За это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов.

Как сообщал УНИАН, 1-я танковая армия Западного военного округа участвовала в боях за Харьков.

22 апреля в ГУР Минобороны сообщили, что в РФ начали отстранять от должностей представителей командования армии и флота из-за поражений в войне с Украиной. В частности, в связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники был смещен с поста командующий 1-й танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель и один из его заместителей.

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