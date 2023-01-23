Угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и "дронов-камикадзе" сохраняется по всей Украине.

За сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов по территории Украины. В сводке Генштабу Вооруженных сил Украины по состоянию на 6: 00 сообщили об обстрелах рашистов.

"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты совершили более 40 обстрелов украинских территорий из реактивных систем залпового огня. В сводке также говорится, что угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и "дронов-камикадзе" сохраняется по всей Украине.

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Как уже сообщал УНИАН, ВСУ "минуснули" еще 720 российских оккупантов. За сутки они уничтожили пять вражеских танков, восемь боевых бронированных машин, два беспилотника и один корабль или катер. В Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении. На Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях враг ведет безуспешные наступательные действия, а на других направлениях – ведет оборону.

Как отметили аналитики ISW, Пригожин теряет авторитет в глазах Путина из-за неудач у Бахмута. На фоне поражений диктатор вновь сосредоточился на регулярной армии.

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