По данным аналитиков, Путин вновь сосредоточился на регулярной армии.

Владелец ЧВК"Вагнера" Евгений Пригожин потерял власть и авторитет в глазах президента России Владимира Путина из-за неудачных попыток захватить Бахмут.

Аналитики Института изучения войны заявили, что "звезда Пригожина начала заходить".

По их мнению, Путин, вероятно, обратился к нему и генералу армии Сергею Суровикину, чтобы первый завоевал как можно больше территорий, а второй - морально сломал украинцев массированными ракетными обстрелами.

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"Обе попытки потерпели неудачу, поскольку попытки Пригожина захватить Бахмут завершились, а воздушная кампания Суровиина сделала не больше, чем принесла страданий украинским мирным жителям, потратив большинство российских запасов высокоточных ракет", - пояснили в ISW.

Однако сам Пригожин решил, что имеет достаточный авторитет, чтобы бросить вызов министру обороны России Сергею Шойгу за первенство в военных делах. Аналитики такие надежды считают напрасными, поскольку Путин вновь сосредоточился на регулярной армии.

Евгений Пригожин: конфликты с Минобороны РФ

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что у России падает доверие к армии из-за информационную войну, которую ведет Пригожин. По мнению эксперта, владелец ЧВК таким образом надеется попасть в Думу.

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что Пригожин конфликтует с командованием РФ. 13 января в российской "лиге защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" раскритиковали Минобороны РФ и заявили, что все так называемые "заслуги" оккупантов в Соледаре принадлежат именно "вагнеровцам".

После этого Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его боевиков "постоянно пытаются украсть победу".

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