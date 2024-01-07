По словам главы МИД страны Йоко Камикавы, Япония "полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир".

Правительство Японии предоставляет Украине 37 млн долларов для закупки систем для обнаружения дронов. Об этом в Киеве во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщила глава японского внешнеполитического ведомства Йоко Камикава.

Она осудила продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки РФ по Украине и выразила свое уважение мужеству украинского народа, "который так долго обороняется против российской агрессии".

"Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир. ... В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", - сказала Камикава.

Кроме того, она рассказала о предоставлении Японией Украине 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов.

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Российский доброволец с позывным "Цезарь" резко обратился к западным странам, призвав их предоставить ВСУ все необходимое оружие для победы над агрессором, чтобы не допустить распространения войны дальше. По его словам, если партнеры сегодня не помогут Украине вооружением, завтра они будут "за это платить своей кровью".

До этого УНИАН информировал, что США вскоре не смогут обеспечивать Patriot в Украине ракетами. Об этом написало издание The New York Times.

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