Снаряды упали на открытой территории и за пределами города, сообщил мэр.

В Николаеве прогремела серия мощных взрывов.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, недавно прозвучало шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", - отметил он. Відео дня:

При этом Сенкевич добавил, что сегодня ночью и днем предупреждения о тревоге раздаются очень часто. Он попросил всех николаевцев быть максимально осторожными.

Массированный обстрел Николаева 29 августа: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Мэр призвал жителей спуститься в укрытие.

Позже он сообщил, что в результате обстрела Николаева два человека погибли и пятеро получили ранения.

Глава Николаевской ОВА Ким со временем уточнил, что количество раненых возросло до 11 человек.

Спустя еще какое-то время стало известно о 24 пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: