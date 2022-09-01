В Николаеве прогремела серия мощных взрывов.
Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале.
"Друзья, недавно прозвучало шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", - отметил он.Відео дня:
При этом Сенкевич добавил, что сегодня ночью и днем предупреждения о тревоге раздаются очень часто. Он попросил всех николаевцев быть максимально осторожными.
Массированный обстрел Николаева 29 августа: что известно
Как сообщал УНИАН, 29 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Мэр призвал жителей спуститься в укрытие.
Позже он сообщил, что в результате обстрела Николаева два человека погибли и пятеро получили ранения.
Глава Николаевской ОВА Ким со временем уточнил, что количество раненых возросло до 11 человек.
Спустя еще какое-то время стало известно о 24 пострадавших.