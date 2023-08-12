По предварительным данным, удалось ликвидировать и ранить десятки оккупантов, а также повредить большое количество техники россиян.

Ночью 12 августа российских оккупантов в Крыму атаковали беспилотники. Как сообщил УНИАН источник в Службе безопасности Украины, именно эта украинская спецслужба организовала ночную "бавовну".

Военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск неподалеку Евпатории. 17 дронов отработали по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.

"Сейчас точный масштаб повреждений уточняется. Но, по предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники", – подчеркнул собеседник УНИАН.

Видео дня

"Бавовна" в Крыму

В ночь на субботу, 12 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы и жители полуострова сообщали об атаке беспилотников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Впоследствии российское Минобороны сообщило, что полуостров якобы атаковали 20 беспилотников, а все они якобы были сбиты. Традиционно оккупанты также заверили в отсутствии пострадавших и разрушений.

Другие громкие операции СБУ

В начале августа СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию в бухте Новороссийска, повредив большой вражеский десантный корабль "Оленегорский горняк". Надводный дрон СБУ, начиненный 450 килограммами тротила, атаковал вражеский корабль, на котором находилось около 100 членов экипажа. В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и был отбуксирован.

Это уже не первая успешная спецоперация СБУ с использованием надводных дронов. В частности, атака на корабли РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года и недавний подрыв Крымского моста – также дело рук СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: