По словам представителя Офиса президента Михаила Подоляка, серия мощных взрывов в Крыму только начинается.

В офисе президента Украины прокомментировали детонации на складе боеприпасов в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма, предположив, что в связи с несоблюдением оккупантами техники безопасности подобные случаи могут повторяться в будущем.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это серия мощных взрывов, которые только начинаются. Помните, как в Минобороны РФ сказали, что у них просто не умеют курить, не умеют правильно подходить к безопасности на складах? Поэтому я считаю, что, исходя из уровня интеллекта российской армии, количество таких эксцессов будет расти, и именно в Крыму", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал о детонацию на складе боеприпасов в селе Майское Джанкойского района временно оккупированного Крыма.

По его информации, оккупантами окружена зона в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов, откуда эвакуируется все гражданское население. Детонация боеприпасов продолжается.

Ранее, 9 августа, в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму прогремела серия взрывов и пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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