На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

ВСУ на фронте сдержали новые попытки армии РФ вести "штурмы", за сутки произошло 71 боевое столкновение между войсками.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 71 боевое столкновение.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также Стельмаховки и Надежды Луганской области, где ВСУ отбили семь атак.

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Кроме того, на этом направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Степной Новоселовки Харьковской области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Копанок Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Тернов, Северска, Спорного Донецкой области", - говорится в сообщении.

От артиллерийских и минометных обстрелов на этом направлении пострадали около 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении оккупанты, также при поддержке авиации, вели штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Там украинскими защитниками было отбито 10 атак. Также захватчики нанесли авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак", - сообщили в Генштабе.

Также противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Ласточкиного и Орловки Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении оккупанты, также при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны было отбито 17 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 11 атак. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области", - говорится в сообщении.

Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районе Работиного Запорожской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Чернобаевка, Степановка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

Авиация ВСУ за сутки атаковала позиции РФ 10 раз

В своем вечернем отчете сегодня, 11 ноября, Генштаб заявил, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна зенитная управляемая ракета С-400.

Кроме того, подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по двум артиллерийским средствам, шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также двум средствам противовоздушной обороны противника.

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